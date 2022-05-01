الاطاحة بقيادي بارز في داعش الاجرامي بعملية استباقية غربي الرمادي

2022/05/01 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاحد ، عن اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لقيادي بارز في التنظيم الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة قضاء راوه غربي مدينة […]

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