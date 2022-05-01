تعرف على موعد ذهاب العواصف الترابية التي اجتاحت العراق

2022/05/01 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، انحسار العاصفة الترابية التي ضربت عدة محافظات في العراق اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين.

وقال مدير إعلام دائرة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم) إن "العاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظات عراقية اليوم نجمت عن منخفض جوي قادم من شمال أفريقيا رافقتها كتل هوائية دافئة تسببت بارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، "نتوقع انحسار العاصفة الترابية عن بغداد والمنطقة الوسطى اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين على أن تنتهي أثارها في المنطقة الجنوبية مساء الغد".

وأكد أن "المنطقة الشمالية تعرضت اليوم لأمطار غزيرة نتيجة اندماج منخفضين جبهوي وآخر حار".

وتابع أن "مشكلة التصحر وقلة الأمطار في أغلب المحافظات هي التي تقف وراء العواصف الترابية المستمرة".

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