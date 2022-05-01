قائد عمليات بغداد يتحدث عن 'القطوعات' خلال العيد

2022/05/01 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الاحد، عدم وجود قطوعات خلال ايام عيد الفطر.

وقال سليم في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد اي قطع للشوارع خلال عيد الفطر".

وأضاف "عززنا حماية المتنزهات والمراقد الدينية"، مشيراً الى أن "حماية الاسواق المكتظة بالمتبضعين".

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