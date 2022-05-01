تفاصيل جديدة تخص الصواريخ التي سقطت غرب أربيل

2022/05/01 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قائممقام قضاء خبات غرب أربيل، الاحد، عن تفاصيل جديدة تخص الصواريخ التي سقطت على القضاء، مؤكدة أنها لم تسفر عن أي أضرار.

وقالت كويستان أحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدة صواريخ سقطت في محيط القضاء قبل قليل ومن المتوقع أن يكون مصدرها من قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى".

وأضافت أحمد أنه "بحسب المعلومات الأولية التي تتوفر في الوقت الحالي فإن الصواريخ لم تتسبب بأي أضرار والقوات الأمنية تسيطر الآن على المنطقة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاحد، بسقوط عدد من الصواريخ غرب محافظة اربيل .

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