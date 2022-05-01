2022/05/01 | 21:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول خطة العيد الامنية حيز التنفيذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/01 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول خطة العيد الامنية حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول خطة العيد الامنية حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).