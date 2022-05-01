إيران: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

2022/05/01 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الأحد، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

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