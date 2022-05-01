الجذور التاريخية لسورة الفيل - باسم عبدالله

2022/05/01 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله يبدأ النص القرآني في سورة الفيل بعرض الردع الإلهي المنتقم لأصحاب الفيل : ” أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ الَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ” سورة الفيل من السور القرآنية التي ركزت على قدرة الله في حماية الكعبة قبل الإسلام، ورغم اهمية الحدث لكنه كالعادة في ال ......





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