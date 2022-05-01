حوار مع فوكوياما: الدولة القومية هي المشكلة والحل في مواجهة تحديات الكوكب - محمود الصباغ

2022/05/01 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغجيلمان: تواجه الحكومات حول العالم ، وخاصة الحكومات الديمقراطية منها، أزمتين مزدوجتين على مستوى الفعالية والشرعية، ويبدو أن هذه الحكومات غير قادرة، بدرجة كبيرة ومتزايدة، على حل مشاكل الكوكب الرئيسية مثل تغير المناخ ووباء كورونا COVID-19، ومن هذه الإخفاقات، تتبعها أزمة شرعية.



هل وصلنا إلى نقطة تحتاج فيها الدول إلى تفويض قدر من السلطة إلى نوع من المؤسسات السياسية فوق القومية ال ......





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