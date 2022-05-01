افتتاح منظومة إصدار وطباعة الجوازات بالقنصليّة العراقيَّة العامّة في إسطنبول

2022/05/01 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، افتتاح منظومة إصدار وطباعة الجوازات في القنصليّة العراقيَّة العامّة بإسطنبول.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه" نيابة عن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعلى هامش زيارة وفد وزارة الخارجيَّة، أفتتح وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ صالح التميمي، وبحضور أعضاء الوفد المرافق له كل من إحسان العواديّ رئيس دائرة الدول المجاورة و مخلص علي رئيس الدائرة القنصليّة، وبرفقة القنصل العامّ د.حسين يونس، منظومة إصدار وطباعة الجوازات في القنصليّة العراقيَّة العامّة في إسطنبول بتاريخ 2022/4/28".وأضافالبيان أن" الخطوة تاتي في ضوء توجيهات الوزير من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصليّة لمواطنينا ، وفي إطار خطة الوزارة للإتساع في تقديم الخدمات الإلكترونيَّة وأتمتة العمل القنصليّ سواء داخل العراق أم خارجه".وأشار الى أنَّ" أفتتاح هذه المنظومة سيساهم بشكل كبير في أختصار الوقت اللازم لإصدار الجوازات الاعتياديَّة للمواطنين".

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