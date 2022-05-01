مطار بغداد يعلن استئناف الرحلات الجوية بعد ساعات من توقفها

2022/05/01 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، عن استئناف الرحلات الجوية بعد ساعات من توقفها.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

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