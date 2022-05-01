2022/05/01 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الأحد، أن وضع البلاد يفرض علينا الاستمرار بالضغط نحو تشكيل الحكومة.

وقال الصالحي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بوضع اقتصادي صعب حيث يجب ان يتم اقرار الموازنة العامة كما ان البلد بحاجة الى سير الوضع السياسية والأمني بصورة طبيعية".

وأضاف، أن "هذه الأسباب تحتم علينا الضغط على جميع الأطراف السياسية من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة لأن بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم لفترة أطول ستكون له آثار سلبية على كافة الجوانب".

وبين الصالحي أن "الذهاب إلى إعادة إجراء الانتخابات هو أمر مستبعد وخصوصاً من الكتلة الصدرية لذلك يجب ان تكون الحوارات مستمرة لانهاء ملف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآثار سلبية وإعادة الانتخابات مستبعدة.. الفتح يؤشر ترسبات بقاء الوضع السياسي الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآثار سلبية وإعادة الانتخابات مستبعدة.. الفتح يؤشر ترسبات بقاء الوضع السياسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).