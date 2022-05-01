سقوط عدد من الصواريخ غرب أربيل (فيديو)

2022/05/01 | 22:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، بسقوط عدد من الصواريخ غرب محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ستة صواريخ سقطت قرب نهر بادينان في ناحية خبات".

وأضاف المصدر أن "حسب معلومات مكافحة الارهاب كردستان لم تحدث اي اضرار"، مشيراً الى ان "مكان الانطلاق من حدود برطلة في الحمدانية".

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