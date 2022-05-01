2022/05/01 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لموقف خلال احتفالات بمناسبة عيد العمال، الأحد، بعدما طالب عمال مناجم غاضبون برحيله.وغادر الرئيس الجنوب أفريقي، الاحتفال الذى نظمته أكبر نقابة عمالية في البلاد في استاد “رويال الرياضي” ونقل التلفزيون وقائعه، عقب اقتحام العمال المنصة التي كان سيلقي كلمة منها.وهتف المتظاهرون “على سيريل الرحيل”، رافعين […]

ظهرت المقالة عمال مناجم غاضبون ويطالبون رئيس جنوب أفريقيا بالرحيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمال مناجم غاضبون ويطالبون رئيس جنوب أفريقيا بالرحيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمال مناجم غاضبون ويطالبون رئيس جنوب أفريقيا بالرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).