عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بان القبطان تهنئة بمناسبة العيد

2022/05/01 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأت عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس شبكة الصحفيات العراقيات بان القبطان، بمناسبة عيد الفطر.

وقالت القبطان، "اهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وانتم بخير".

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