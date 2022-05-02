رئيس تونس يعلن تشكيل لجنة لـ

2022/05/01 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف "الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية".

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