إلى 2025.. “فترة الصلاحية” تحرج دائرة صحة الديوانية

2022/05/01 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضعت دائرة صحة الديوانية نفسها في زاوية حرجة، بعد محاولة تبريرها لإتلاف كميات كبيرة من الأدوية، بحجة انتهاء الصلاحية، إلا أن التواريخ أثبتت عكس ما ورد في بيان الدائرة.وأضاءت وكالة ايرث نيوز اليوم الأحد، النور على هذه القضية، بعد العودة للصور وتدقيق التواريخ على علب الأدوية، والتي تؤكد أنها صالحة للاستعمال استناداً […]

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“فترة الصلاحية” تحرج دائرة صحة الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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