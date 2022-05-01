سقوط 6 صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل العراق

2022/05/01 | 23:35 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الأحد 1 مايو (أيار) إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل شمال العراق.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الصواريخ تسببت في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

أطلقت من نينوى

وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى وسقطت قرب مصفاة كار.

وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب المصفاة ذاتها في السادس من أبريل (نيسان) من دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا أو تسفر عن أضرار مادية.

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وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لوكالة "رويترز" حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كار غروب" للطاقة.

هجوم سابق

وفي مارس (آذار)، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم، الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وأصيب شخص واحد نتيجته.

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