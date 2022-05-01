مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح شمال ديالى

2022/05/01 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح في العظيم شمال ديالى

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