2022/05/01 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية مدنيين الأحد في قصف استهدف منطقتي خاركيف ودونيتسك بينهم أربعة سقطوا في مدينة ليمان الواقعة في شرق أوكرانيا والمجاورة لخط الجبهة والمهددة بهجوم روسي، وفق ما أفاد حاكما المنطقتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثمانية مدنيين بقصف على دونيتسك وخاركيف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثمانية مدنيين بقصف على دونيتسك وخاركيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).