قراءة نقدية لتصريحات بعض مسؤولي جماعات – ب ك ك – السورية - صلاح بدرالدين

2022/05/01 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين من المعلوم لدى المواطن الكردي السوري في مختلف مناطق سكناه ، ان أحزابه الراهنة التي تبلغ العشرات ، الماسكة منها بسلطة ( الإدارة الذاتية ) ، او في خارجها ، تخفي عنه كل شيئ ، ومن الانصاف القول حتى أعضاؤها ، وقياداتها من الدرجات الثانية والثالثة ، لاتعلم مايجري فوق ، والسبب طبعا هو انعدام الضبط والربط ، والأداء ، بالطريقة الديموقراطية ، مضافا اليه السبب الاخر وهو عدم استقلاليتها ، وارتهانها لقرارات خا ......





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