الجابري: قانون الضمان الجديد سيجعل الراتب التقاعدي للعمال مساويا للحكومي

2022/05/01 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منح 100 الف دينار عيدية للعمال المضمونين، فيما أكدت سعيها بأن يكون الراتب التقاعدي للعمال مساويا للراتب التقاعدي الحكومي.وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي خلود الجابري، لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مصطلح العامل يطلق على كل من يعمل في القطاع الخاص"، مبينا ان "كل من يسجل في قاعدة بيانات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي له راتبا تقاعديا".وأضافت، أن "ما يقارب 600 الف عدد العمال المضمونين"، مؤكدة ان "هناك شركات ما زالت غير مسجلة في دائرة الضمان".وتابعت: ان "تمويل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يكون من خلال استقطاع مبالغ من العمال وكذلك من العقارات والايجارات التابعة للدائرة وايضا هناك استثمارات دخلت بها الدائرة كالمجمعات سكنية وغيرها".وأشارت إلى أن "رواتب هيئة الحماية الاجتماعية من الحكومة وليست من صندوق الضمان الاجتماعي"، مبينة أن "صندوق الضمان الاجتماعي مرتبط بالعمال المضمونين فقط".وأوضحت، أن "التقاعد يحسب حتى الآن وفق القانون القديم"، منوهة بان "الراتب التقاعدي حتى الان لم يصل الى حد المستوى المطلوب".ومضت بالقول: "منحنا 100 الف عيدية للعمال المضمونين من صندوق الضمان الاجتماعي"، مشيرة الى أنه "كحد ادنى يتم احتساب راتب العامل 350 الى 450 الف".وبينت "نطمح بالقانون الجديد ان يكون الراتب التقاعدي للعمال المضمومنين مساويا للراتب التقاعدي الحكومي".

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