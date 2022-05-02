إصابة خمسة منتسبين من الاتحادية بـ'تعرض' في كركوك

2022/05/02 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بإصابة خمسة منتسبين من الشرطة الاتحادية بـ"تعرض" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة منتسبين من الشرطة الاتحادية اصيبوا بجروح نتيجة تعرض ضمن قاطع مسؤولية اللواء ٢٠ بالقرب من وادي الشاي في قضاء داقوق".

وأضاف المصدر أنه "تم صد التعرض من قبل الاتحادية".

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