2022/05/02 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: استهداف مصفى كار بالصواريخ في محافظة أربيل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:16

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