2022/05/02 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الامني تعلن تفاصيل استهداف مصفى شركة كار في أربيل

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