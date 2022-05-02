أوكرانيا: العقوبات الأوروبية على روسيا يجب أن تشمل حظرا نفطيا

2022/05/02 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن حظر النفط الروسي يجب أن يدرج في الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا جراء غزوها لأوكرانيا.

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