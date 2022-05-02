السينما ضد الإرهاب والتطرف

2022/05/02 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن للسينما التوعية في قضايا التطرف؟

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