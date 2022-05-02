الإعلام الأمني تعلن تعرض مصفى في أربيل للاستهداف بالصواريخ

2022/05/02 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اقدام "العصابات الاجرامية" على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في أربيل.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الارهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد".

وأضافت "أقدمت هذه العصابات الاجرامية، مساء اليوم، على استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما ادى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ اخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

واعتبرت الخلية أن "هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً"، مشيرة الى أن "قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاحد، بسقوط عدد من الصواريخ غرب محافظة أربيل.

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