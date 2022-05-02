2022/05/02 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن هجوم أربيل الصاروخي أستهدف خزانا نفطيا، فيما أشارت إلى الهجوم غايته التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية.وذكرت الخلية في بيان تلقته إيرث نيوز، أنه “عصابات اجرامية أقدمت، مساء اليوم، على استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل،مما […]

ظهرت المقالة هدفه التأثير على الكهرباء..



الإعلام الأمني: هجوم أربيل الصاروخي أستهدف خزانا للنفط أولاً على ايرث نيوز.

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