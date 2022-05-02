الإعلام الأمني: العثور على منصة محشوة بأربعة صواريخ في ناحية بعشيقة

2022/05/02 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في محافظة أربيل، فيما أشارت إلى العثور على منصة محشوة بأربعة صواريخ في ناحية بعشيقة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد، حيث أقدمت هذه العصابات الاجرامية، مساء اليوم على استهداف مصفى شركة (كار ) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما ادى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله".وأضافت، أنه "تم السيطرة على الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ اخر في السياج الخارجي للمصفى دون أن تكون هناك خسائر بشرية"، مؤكدة ان "هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا"ً.وأشارت الى ان "قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها.، مبينة ان "قواتنا الأمنية تؤكد ان عصابات الارهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها" .

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