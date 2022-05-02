أربيل تفتح تحقيقاً بالهجوم الصاروخي

2022/05/02 | 01:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تنسيق عال بيننا وبين الحكومة المحلية في نينوى.

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