2022/05/02 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uOQUvBhlt5Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا من منطقة الفضل بـبغداد مع أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا من منطقة الفضل بـبغداد مع أحمد الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).