أردوغان: الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب بخيبة أمل كبيرة

2022/05/02 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتمكن من تجاوز غلاء الأسعار "خلال فترة وجيزة"، وأضاف أن حكومته "ستواصل جهودها من أجل إنشاء مستقبل أكثر ازدهارا، وأن الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب مجددا بخيبة أمل كبيرة".

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