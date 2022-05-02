الاتحاد الأوربي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

2022/05/02 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، ويعلن هذا الأسبوع جدولا زمنيا للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية الأحد.وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات “هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من […]

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