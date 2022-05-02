مكتب الصدر يحدد أول أيام عيد الفطر - عاجل

2022/05/02 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب السيد الصدر : لم تثبت رؤية الهلال مساء الأحد عند مكتب السيد الشهيد الصدر وعليه فأن غدا الاثنين متمم شهر رمضان المبارك ، ويوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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