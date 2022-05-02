تأملات فى فوز ماكرون - عبدالجواد سيد

2022/05/02 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد الإنتخابات الفرنسية وفوز ماكرون للمرة الثانية حدث يستحق التأمل ، لما إنطوى عليه من دلالات وإشارات نحو الحاضر والمستقبل ، فرغم تميز المشهد السياسى الفرنسى بالحيرة والتشرزم ، فقد أفرز فى النهاية ثلاثة مواقف رئيسية ، أقصى اليمين الذى مثلته لوبان ، وأقصى اليسار الذى مثله ميلانشون ، والوسط الذى مثله ماكرون ، أقصى اليمين بشعبويته وعدائه للأجانب ورغبته فى الخروج من الإتحاد الأوربى ، أقصى اليسار بالتركيز ......





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