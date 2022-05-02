الكاظمي لبارزاني: قواتنا ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان في قضاء خبات بأربيل

2022/05/02 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان على قضاء خبات في محافظة أربيل، مشيراً إلى إن هذه الجرائم ستزيدنا قوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبادل في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول […]

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