مكتب الصدر يحدد أول أيام عيد الفطر

2022/05/02 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول ايام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان، "لم تثبت رؤية الهلال مساء الأحد عند مكتب السيد الشهيد الصدر وعليه فأن الاثنين متمم شهر رمضان المبارك".

واضاف، ان "يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

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