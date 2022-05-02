 أوكرانيا.. إجلاء المدنيين من مجمع آزوفتسال الصناعي المحاصر

2022/05/02 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلي عشرات المدنيين، الأحد، من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث كانوا عالقين بمجمع آزوفستال الصناعي مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي.

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