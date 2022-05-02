الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ”داعش” في جزيرة الصينية بصلاح الدين

2022/05/02 | 02:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإحباط الحشد الشعبي لمحاولة تسلل “عصابات داعش” في جزيرة الصينية بصلاح الدين.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، ان “اللواء 31 بالحشد أحبط محاولة تسلل لداعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين”.

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