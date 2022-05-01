كردستان العراق يحدد هوية الميليشيات المسؤولة عن هجوم أربيل

2022/05/02 | 03:28 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم أمن إقليم كردستان العراق ميليشياتِ عصائبِ أهل الحق وحشدَ الشبك بقصف مصفاة للنفط في أربيل.

واستهدف هجوم صاروخي مساء الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

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وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

دمار الحقه هجوم صاروخي سابق في اربيل في مارس الماضي

وبحسب مراسل قناة "العربية" فإن الصواريخ سقطت على مجمع نفطي في محافظة أربيل.



ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم.

وكانت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا قد سقطت في مطلع إبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني حينها أن "مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ" نحو القضاء.

يذكر أن قضاء خبات يتبع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، وهو يقع غرب أربيل على الطريق العام الواصل بين مدينتي أربيل والموصل.



ويبعد مركز القضاء نحو 37 كيلومتراً عن مدينة أربيل.

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