العاهل المغربي يعفو عن محكومين في قضايا “إرهاب” بعد “نبذهم للتطرف”

2022/05/02 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلّقة بـ”الإرهاب” وذلك بعدما “أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة” و”نبذهم للتطرّف”، بحسب ما أعلنت وزارة العدل مساء الأحد.وجاء في بيان لوزارة العدل أنّ مجموعة من 29 محكومًا في “قضايا الإرهاب أو […]

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