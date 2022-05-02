2022/05/02 | 03:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين،

عن اقدام "العصابات الاجرامية" على

استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في

أربيل.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في الوقت

الذي ينعم به العراقيين بالأمن

والأمان، ويستعدون للا

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