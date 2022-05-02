كربلاء تسجل نحو 300 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

2022/05/02 | 03:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسؤول، الاثنين، بتسجل نحو 300

حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

التي ضربت كربلاء خلال الساعات

الماضية.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "الموقف من الصباح ولغاية

الساعة الحادية عشر

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