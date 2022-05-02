النجف تسجل اكثر من 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

2022/05/02 | 03:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن

تسجيل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة

الترابية.

وقالت صحة النجف في بيان، "بلغ مجموع

الحالات التي راجعت مستشفيات النجف

الاشرف بسبب العاصفة الترابية أكثر من

500 حالة".

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