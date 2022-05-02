2022/05/02 | 04:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cnMdcT9WLNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "300 متر".. أطول "مائدة رحمن" ترى النور في النجف) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "300 متر".. أطول "مائدة رحمن" ترى النور في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).