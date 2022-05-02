العلامة الزرقاء وتعديل التغريدة.. خطط إيلون ماسك بشأن تويتر

2022/05/02 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بعض الخطط الجريئة، وإن كانت لا تزال غامضة، لتحويل تويتر إلى مكان "للمتعة القصوى" بمجرد أن اشترى منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، لتصبح شركة خاصة، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.

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