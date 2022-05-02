فَأْسٌ إِفْرِيقِيَةٌ - محمد الرحالي

2022/05/02 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي فأس إفريقية قال الفيتوري أنا زنجي وأمي زنجية ودون يا تاريخ أني ابن المغرب الأقصى يدي مغربية غير أني زنجي لهجتي كسحنتي عربية أفريقية سوادي يكسو بياضي وليست ذي نعرة قبلية فخرا أصوغ كلماتي لأن يدي طردت مستعمري قارتي لأنها ظلت وفية لسوادها العسلي وروحها الأبية دون أيها التاريخ بطولاتي هنا ولدت ولا أزال من أمي العربية في تل ......





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