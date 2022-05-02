عيدكم سعيد! وداعا شيطان رمضان! - عذري مازغ

2022/05/02 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ في رمضان تقيد كل الشياطين إلا شيطان رمضان! ذلك الذي يدخل الناس إلى السجن دون ارتكاب أي جريمة تمس بالمجتمع، هذا هو شكل تضامني مع معتقلي مقهى الدار البيضاءبعد ذهاب شيطان رمضان، الآن يصح أن ننظر في مشكلة الفاطرين بمقهى الدار البيضاء بهدوء كبير، نعرف ان الكثير من الناس تغرم رمضان: النساء لا يصمن أثناء الحيض رغم أن الأمر لا علاقة له بالأكل لأنها حالة طبيعية في الجنس النسوي (أغلب النساء لا يفطرن ......





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