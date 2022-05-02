العاهل المغربي يعفو عن محكومين في قضايا

2022/05/02 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلقة بـ"الإرهاب" وذلك بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة" و"نبذهم للتطرف"، بحسب ما أعلنت وزارة العدل مساء الأحد.

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