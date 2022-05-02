2022/05/02 | 05:43 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات الأمن العراقية في بيان إن هجوماً صاروخياً استهدف مصفاة نفط في أربيل بشمال العراق يوم الأحد مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد خزانته وتمت السيطرة عليه.

وأضاف البيان أن صاروخاً سقط بمحيط المصفاة من دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد قالت في وقت سابق الأحد إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة كار في أربيل مضيفة أنها أطلقت من محافظة نينوى.

وقالت قوات الأمن إنها عثرت على منصة إطلاق معبأة بأربعة صواريخ في سهل نينوى عقب الهجوم وإنها تمكنت من إبطال مفعولها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على "تويتر" إن الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني "أن قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان".

وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في 6 أبريل (نيسان) من دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لـ "رويترز" حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة "كار غروب" للطاقة.

وفي مارس (آذار)، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.



وأصيب شخص واحد في الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يشعل حريقا بمصفاة نفط في أربيل) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يشعل حريقا بمصفاة نفط في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).